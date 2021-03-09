Общество

Путин наградил псковских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19

Несколько сотрудников управления Роспотребнадзора по Псковской области получили государственные награды. Соответствующий указ президента РФ от 5 марта 2021 года №136 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сотрудники управления отмечены «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«Орденом Пирогова» награждена заместитель начальника отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Ольга Алексеева.

Такую же награду получил и начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах Максим Максимов.

«Медалью Луки Крымского» награждены главный специалист-эксперт территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах Светлана Юдина и главный специалист-эксперт отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Анна Юфимец.