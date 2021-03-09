Общество

«Мерседес-Бенц» предлагают приобрести псковичам на аукционе

Автомобиль, помещение и земельный участок предлагают приобрести псковичам на торгах по продаже арестованного имущества. Торги проведут в форме электронного аукциона 23 марта в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На торги заявили следующие лоты:

- автомобиль «Мерседес-Бенц» 2007 года выпуска. Начальная цена продажи – 324 000 рублей, сумма задатка – 48 600 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей. Автомобиль находится в Пскове;

- жилое помещение площадью 32,6 квадратных метра на улица Шелгунова в Пскове. Начальная цена продажи – 1 314 000 рублей, сумма задатка – 197 100 рублей, шаг аукциона – 14 000 рублей;

- земельный участок площадью 72 017 квадратных метров в деревне Дуброво Псковского района. Начальная цена продажи – 116 00 рублей, сумма задатка – 17 400 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей;

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 марта. Торги проведут на электронной торговой площадке, находящейся по ссылке.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки, в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: город Псков, улица Конная, дом №10, телефон 8 (8112)33-10-45 (доб. 204) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 часов), перерыв с 13.00 до 14.00, а также путем направления запроса на электронную почту продавца или через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».