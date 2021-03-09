Общество

Житель Дновского района оштрафован за визит в банк без маски

Суд назначил жителю Дновского района штраф за отсутствие защитной маски во время посещения банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1, статье 20.21 КоАП РФ, находился в помещении банка без средств индивидуальной защиты.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.