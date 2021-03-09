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Общество

Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей

09.03.2021 11:53|ПсковКомментариев: 0

Повар из Псковской области выиграла в лотерею 1 млн рублей и дополнительно 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Столото».

Фото: pixabay.com

По итогам 423-го тиража «Жилищной лотереи» псковичка стала обладательницей загородного дома. Победительница оформила приз деньгами, которыми полностью покроет ипотеку.

«Когда увидела выигрыш на экране, не сразу поверила, что это происходит со мной, - рассказала псковичка. - Раз десять его перепроверила, прежде чем мужа обрадовать. Сложно описать, какие чувства я испытала в тот момент. Это нужно пережить самому, чего я и желаю всем участникам лотерей».

Женщина на протяжении пяти лет участвует в лотереях вместе с супругом.

Теги: #лотерея
Источник: Псковская Лента Новостей
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