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Общество

На должность председателя Опочецкого районного суда рекомендован Вячеслав Ефимов

09.03.2021 12:17|ПсковКомментариев: 0

На должность председателя Опочецкого районного суда Псковской области рекомендован на 6-летний срок полномочий и. о. председателя Опочецкого районного суда Вячеслав Ефимов. Об этом 9 марта сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Псковской области.

На должность федерального судьи Псковского областного суда рекомендован Дмитрий Качнов, судья Великолукского городского суда Псковской области. Рассмотрение второй кандидатуры на аналогичную должность отложено.

Вопросы о рекомендации на должности судьи Псковского городского суда и мирового судьи судебного участка №38 в границах административно-территориального образования «Город Псков» сняты с повестки.

На должность федерального судьи Себежского районного суда рекомендована помощник судьи Псковского областного суда Светлана Клюшечкина.

На должность мирового судьи судебного участка №39 в границах административно-территориального образования «Великие Луки» рекомендован на 3-летний срок полномочий Станислав Федоров-Семенов, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, Великолукского филиала «Адвокатский центр».

Теги: #суд #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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