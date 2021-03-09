Общество

О полезных экопривычках рассказали учащимся псковского лицея №4

Третий тематический урок провели активисты проекта «Экомышление» в 6В классе «Наш дом. Ничего лишнего» в многопрофильном лицее №4 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал координатор проекта, член экспертного совета российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров.

Цель урока - познакомить школьников с тем, как обустройство дома и бытовые привычки влияют на благополучие планеты и всех ее обитателей, и мотивировать на экологически грамотное поведение в повседневной жизни.

«На уроке мы объяснили, откуда в наших домах берутся вода, электричество и вещи, выяснили, как разумный подход к использованию ресурсов в домах может снизить негативное влияние на природу, и изучили, какие привычки в наших домах помогают заботиться об окружающей среде. Очень приятно, что на наши вопросы ребята отвечали вдумчиво, иногда пускаясь в дискуссию. Порой интересные мысли рождаются прямо на уроке, а это говорит, в первую очередь, о творческом подходе к решению задачи», - отметил Сергей Елизаров.

На уроке школьникам раздали экосумки от партнера проекта «Экомышление» псковского завода «Титан-Полимер», как отличную альтернативу одноразовым пакетам. Даже если такая сумка окажется на свалке, то уже через два года разложится естественным образом и не нанесет вреда экологии.

Напомним, проектом «Экомышление» для повышения уровня экологической культуры предусматриваются специальные экологические мероприятия, рассчитанные на учащихся 5-7 классов. В этом возрасте (11-14 лет) ребята еще не загружены вступительными экзаменами и у них есть свободное время для самореализации. Основная идея - вовлечь подрастающее поколение города в природоохранную, просветительскую деятельность и решение конкретных экологических проблем.

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Ядром проекта стали экологические уроки, которые проводятся в школах города Пскова и Псковского района. В их разработке приняли участие общественные инспекторы по охране окружающей среды вместе с методистами эколого-биологического центра.

Добавим, что проект «Экомышление» реализуется в Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов.