Общество

Сильный снег ожидается ночью в Пскове

Сильный снег ожидается местами по Псковской области и в Пскове ночью 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

В связи с неблагоприятным погодным явлением в ГУ МЧС России по Псковской области призвали воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, предупредили о возможном отключении электроэнергии и призвали закрыть газовые краны.

«Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращайтесь в службу спасения», - отметили в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, напомнили в МЧС. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.