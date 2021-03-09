Путин наградил псковских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19

В Псковской области благоустроят более 60 общественных пространств и дворов

Чистая прибыль банка «Открытие» в январе превысила 13 млрд рублей

В Псковской области коронавирус унес жизни еще двух человек

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Безработный дновец угнал грузовик и съехал на нем в кювет