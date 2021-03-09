Общество

Владимир Толстой: Валентин Курбатов был мне самым близким человеком из старшего поколения

«Валентин Курбатов был мне самым родным и близким человеком из старшего поколения, которому я мог доверять самые сокровенные вещи», - сказал в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Он прибыл в Псков, чтобы проводить литературного критика, писателя и литературоведа в последний путь.

На фото: Владимир Толстой и Валентин Курбатов, «Российская газета»

«Несмотря на то, что я только что видел тело Валентина Яковлевича в храме, я все равно не могу до конца поверить, что его с нами нет, и что у нас не будет уже таких задушевных разговоров, которые мы вели последние 25 лет, почти ежедневно переписываясь с ним или перезваниваясь. Это один из удивительнейших людей, очень близкий и родной не только мне, но и всей моей семье, моим детям. Светлый, с огромным сердцем человек, который, казалось, хочет и может обнять весь мир, чтоб все любили друг друга. Человек удивительно образованный, знающий и при этом всегда волнующийся перед каждым выступлением, - охарактеризовал Валентина Курбатова советник президента. - Удивительная личность. Таких просто больше нет. И мы все глубоко осиротели, потеряв его. Огромное количество воспоминаний, фотографий, писем. Все это перебираешь в памяти, но по-прежнему не верится, что уже больше не встретишься за рюмочкой, не поговоришь о том, что волнует».

«Почти 25 лет назад я потерял отца, и Валентин Яковлевич во многом мне его заменял. В старшем поколении он был мне самым родным и близким человеком, которому я мог доверять самые сокровенные вещи. Теперь буду делать это мысленно», - добавил Владимир Толстой.

Валентин Курбатов ушел из жизни мгновенно, поделился он, «но это была очень красивая смерть, благородная и удивительно светлая». 8 марта он должен был ехать на президентский совет по культуре в Москву, поэтому в преддверии праздника пошел за цветами для жены и не донес их до дома буквально сто метров. «Мы потеряли очень многое, а он, я совершенно не сомневаюсь, будет прогуливаться в райских кущах и встретит очень много дорогих ему людей. Он очень переживал уход своих друзей, последние годы много думал о вечной жизни, но все равно как-то несправедливо рано ушел от нас, и с этим трудно примириться», - заключил советник президента по культуре.