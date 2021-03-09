Общество

Почти 300 учеников в Псковской области находятся на дистанционке из-за COVID-19

287 учеников перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса в Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

По состоянию на 9 марта в связи с COVID-19 закрыты 14 классов в 14 школах. В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 8 групп в 6 дошкольных учреждениях.

В связи с ОРВИ закрыты 2 класса в 2 школах. В детских садах на карантине 8 групп в 6 учреждениях. «На сегодняшний день в регионе нет ни одной школы, полностью закрытой на карантин из-за коронавируса или ОРВИ», - говорится в сообщении.