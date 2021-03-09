Общество

В Пскове открылось дошкольное отделение инженерно-лингвистической гимназии

Дошкольное отделение открылось в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

Сад оборудован по последним федеральным государственным образовательным стандартам. Сюда принимаются дети с 2-летнего возраста. Дальше дошкольников ждет развитие по классической методике Воскобовича, а с 5 лет в отдельных группах начнутся занятия по лингвистическим направлениям.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Новый детский сад расположен на улице Завеличенской, 21. Группы формируются через электронную очередь, по достижении ребенком нужного возраста. Вместимость детского сада – 140 человек. Сегодня все места в группах уже заняты, начинается адаптация и подготовка детей.

Детсад построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На эти цели было направлено более 110 млн рублей.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что открытие нового детского сада в рамках национального проекта решает важнейшую задачу по организации мест для детей до 3 лет. «Особенно важно, что учреждение появилось в районе массовой жилой застройки, где наблюдается наиболее высокая потребность в ясельных группах», — подчеркнул Александр Седунов. Он также анонсировал открытие в Пскове нового дошкольного учреждения на 120 мест на улице Коммунальной, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отметим, в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году в Псковской области завершено строительство еще четырех дошкольных учреждений. Так, в Пскове возведена пристройка на 80 мест к детскому саду на Рижском проспекте, в деревне Неелово Псковского района построен детский сад на 270 мест. Еще два учреждения, рассчитанные в общей сложности на 280 мест, появились в Великих Луках — на улицах Заслонова и Дружбы.