Общество

Центробанк выпустил золотую монету с монументом «Ледовое побоище»

Банк России 10 марта выпускает в обращение памятные серебряную и золотую монеты «800-летие со дня рождения князя Александра Невского» серии «Исторические события». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.

Серебряная монета номиналом 3 рубля изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма.

Золотая монета номиналом 100 рублей выпускается тиражом 1 тыс. штук, она изготовлена из золота 999-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте -15,55 грамма.

На оборотной стороне серебряной монеты расположено рельефное изображение князя Александра Невского в доспехах верхом на коне под развевающимся знаменем на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений православного храма и вооруженного войска.

На оборотной стороне золотой монеты расположено рельефное изображение монумента «Ледовое побоище» на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы средневекового Пскова.