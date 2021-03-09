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Общество

Памяти Валентина Курбатова

09.03.2021 18:33|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе», которая выходит на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове. Сегодня ведущая Любовь Кузнецова вместе со своими собеседниками вспоминает о литературном критике, писателе, публицисте, члене президентского совета по культуре Валентине Курбатове.

Валентина Яковлевича не стало 6 марта. Для хорошо знавших его людей (а таких не мало и в нашем регионе, и по всей стране), он был мобильным, стремительным, неожиданно появляющемся как-будто ниоткуда на том или ином мероприятии. И этим своим качеством он нивелировал в наших глазах свой возраст. И вот так же неожиданно ушел. Смерть застала его с букетом цветов в руках. 9 и 10 марта Валентин Курбатов должен был быть в Москве, на президентском совете по культуре. Отъезд из Пскова был намечен на 8 марта, поэтому 6 числа он нес супруге цветы. В Псков он приехал в 1964 году, будучи нашим коллегой-журналистом. Как потом сам не единожды говорил, влюбился и остался. Здесь познакомился с Саввой Ямщиковым, Всеволодом Смирновым и многими другими теперь великими для нас именами.

Для классиков современной литературы Валентина Распутина и Виктора Астафьева он был просто Валей - другом, рецензентом, непревзойденным ценителем их произведений. Черный костюм, белая рубашка с воротником-стойкой, открытое лицо с пронзительными глазами и слово, от которого умолкали все вокруг, хотя Курбатов практически никогда не повышал голоса, не использовал грубую речь. Но за мягкими, интеллигентными красивыми оборотами русской речи всегда чувствовалась стержневая позиция Валентина Яковлевича. Государственным вопросом он называл вопрос о сохранности русского языка и культуры и своим примером являл пример красоты, глубины, многогранности слова. Смерть Валентина Курбатова болью отозвалась в сердцах многих представителей культуры, общественности, музейного и литературного сообщества во многих регионах страны.

Один из тех людей, которые воспели Псков и сделали наш город своеобразным культурным Афоном — так о Валентине Курбатове вспоминает писатель, журналист, общественный и политический деятель Александр Проханов. Здесь, на Псковской земле, они встречались в Изборском клубе, на Священном холме. Александр Проханов сравнивает Валентина Курбатова по значению с Саввой Ямщиковым и называет проповедником русской культуры.

Валентин Яковлевич Курбатов принадлежал к той удивительной плеяде псковичей, которые в 60-е — начале 70-х превратили Псков в своеобразное святилище, русский Афон, куда приезжали интеллигенты из Ленинграда, Москвы. Здесь побывал Лев Гумилев, Анна Ахматова, писатели, художники... Все эти люди - Борис Скобельцын, Всеволод Смирнов, Гейченко, Творогов и самый молодой из них, самый пылкий — Валентин Яковлевич Курбатов - воспели Псков, показали миру удивительную красоту псковских храмов, архитектуры, псковских ручьев, озер, лесов. Они объяснили людям, которые уже отвыкли от этой древней русской красоты, какое счастье и богатство — иметь в составе России вот такую жемчужину - Псков, и Курбатов, оставшись практически последним из этих могикан, (предпоследний был Савва Ямщиков), всю свою жизнь воспевал Псков. И это воспевание превратилось в своеобразную проповедь русских смыслов. Он вышел далеко за пределы Пскова, был общесоюзным, общероссийским мыслителем. Поэтому, когда, он покинул нас, образовалась пустота. Я как человек, обожающий Псков, остро чувствую эту пустоту. Она нарастала с уходом каждого из прежних моих друзей, и теперь возникла пустота. Кажется, что в этой пустоте мы как сироты остались. Псков потерял своих глашатаев, потерял своих трубадуров. Но нет, мой недавний разговор с Владыкой Тихоном дал мне понять, что эта пустота будет вновь заполнена и Псков опять превратится в русский Афон. И на этом русском Афоне, конечно, будут почитать и поминать Валентина Яковлевича Курбатова.

Старшим другом, наставником, человеком хранившим традиции церкви называет Валентина Курбатова митрополит Псковский и Порховский Тихон. Человек, ушедший в мир иной с цветами в руках - это очень символично, говорит владыка Тихон.

Вчера скончался Валентин Яковлевич Курбатов. Это абсолютно невосполнимая потеря. Это был старший друг, наставник во многом, человек, который хранил удивительные традиции: и традиции Церкви (он был глубоко верующим, церковным человеком), и традиции нашей русской культуры, и традиции Псковщины. 60 лет он прожил в Пскове и стал, быть может, самым выдающимся за последние десятилетия деятелем культуры нашего города, всей Псковщины. Валентин Яковлевич был удивительно искренним и честным человеком, никогда не лукавил, был для нас таким камертоном. Валентин Яковлевич часто поправлял нас, и его совестливость, его опыт и его слово были во многом нашим путеводителем. Я хотел бы выразить самые глубокие соболезнования Инне Федоровне - супруге и сыновьям. В эти последние минуты своей жизни он нес цветы - это удивительно. Он нес их своей жене, и именно в этот момент его настигла последняя минута, последнее мгновенье в жизни. Выражаю соболезнования всем его многочисленным друзьям и в Пскове, и в Москве. Везде, по всей России. Потому что Валентин Яковлевич был человеком, которого любили и знали многие. Царствие ему небесное, вечный покой. Его вклад в культурную жизнь и духовную жизнь Псковщины навсегда останутся с нами.

В эти скорбные дни в Псков проститься с другом и наставником, собеседником и коллегой приехал советник президента страны по вопросам культуры Владимир Толстой. В интервью нашей программе рассказывает: должны были встретиться за одним столом в ходе президентского совета, многое обсудить, как и в последние 25 лет, поговорить по душам. Курбатов - друг семьи Толстых, член жюри премии «Ясная поляна». Общались практически в ежедневном режиме: по телефону и в переписке, когда удавалось - с глазу на глаз. Для Владимира Толстого смерть Валентина Курбатова - потеря и личная, и общественная.

Несмотря на то, что я только что видел тело Валентина Яковлевича в храме, я все равно не могу до конца поверить, что его с нами нет, и что у нас не будет уже таких задушевных разговоров, которые мы вели последние 25 лет, почти ежедневно переписываясь с ним или перезваниваясь. Это один из удивительнейших людей, очень близкий и родной не только мне, но и всей моей семье, моим детям. Светлый, с огромным сердцем человек, который, казалось, хочет и может обнять весь мир, чтобы все любили друг друга. Человек удивительно образованный, знающий и при этом всегда волнующийся перед каждым выступлением. Удивительная личность. Таких просто больше нет. И мы все глубоко осиротели, потеряв его. Огромное количество воспоминаний, фотографий, писем. Все это перебираешь в памяти, но по-прежнему не верится, что уже больше не встретишься за рюмочкой, не поговоришь о том, что волнует. Почти 25 лет назад я потерял отца, и Валентин Яковлевич во многом мне его заменял. В старшем поколении он был мне самым родным и близким человеком, которому я мог доверять самые сокровенные вещи. Теперь буду делать это мысленно. Он ушел из жизни мгновенно, внезапно для всех нас, но если можно так говорить, это была очень красивая смерть, благородная и удивительно светлая. Мы потеряли очень многое, а он, я совершенно не сомневаюсь, будет прогуливаться в райских кущах и встретит очень много дорогих ему людей. Он очень переживал уход своих друзей, последние годы много думал о вечной жизни и все равно как-то несправедливо рано ушел от нас, и с этим трудно примириться. Он был необыкновенно галантным человеком, умел делать удивительно красивые комплименты женщинам. 8 марта он должен был ехать в Москву, сегодня утром я должен был его встречать, а завтра у нас президентский совет по культуре, в который он много лет входил, и эти дни мы должны были провести вместе в Москве. 11 марта он собирался уезжать в Псков. В преддверии 8 марта пошел за цветами жене и не донес буквально 100 метров до дома. И так с этим букетом и ушел в мир иной.

Как о личной потере говорит об уходе Валентина Курбатова и руководитель музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. Валентин Яковлевич бывал практически на всех праздниках поэзии и при Семене Гейченко, и когда музей, в непростые для страны времена возглавил Георгий Василевич. Помогал, направлял, поддерживал. Был как второй отец, как надежное плечо, когда не стало еще одного заступника «Михайловского» - Саввы Ямщикова. Невероятный жизнелюб - вот кто такой Валентин Курбатов, говорит Георгий Василевич.

Это 33 года дружбы, ощущения рядом человека, на которого можно положиться и который был одновременно и заменой отца, которого у меня рано не стало, и примером человека, за которым хотелось тянуться, которому хотелось подражать, быть достойным интересоваться его мнением о том, что происходит. Валентин Яковлевич — один из немногих людей, по которым будут мерить и XX век, и начало XXI-го. Для всех, кто знает его книги, к счастью остающиеся с нами, это тоже удивительный урок. Взять хотя бы его дневники. Когда начинаешь задумываться, что этот человек большую часть своей жизни вел дневники, и о том, как он их вел, понимаешь: главное, что можно было бы поставить девизом к его жизни — это любовь к самой жизни. Любовь к жизни, данной богом, умение видеть эту жизнь в деталях и мелочах. Из этого его дневники и складываются — не пропустить что-то очень важное, успеть понять, с чем жизнь обращается к нему как к человеку, пришедшего в этот мир на короткое время, даже если это время — 80 лет. Это все равно очень мало, особенно при уходе таких людей это понимаешь. И еще он был наделен качествами, которые могут о нем сказать как о настоящем мужчине, который взял смелостью и талантами проявляться во всем, в самых трудных минутах, когда надо собраться и совершить поступок. И, конечно, это был человек, которого можно описать краткой формулой — он умел любить каждого больше. «Я каждого больше люблю», - сказал он как-то однажды, перефразируя слова известной поэтессы Карины Филипповой. Курбатов из тех, кто умел каждого больше любить, умел дружить, ценить дружбу, дорожить тем, что жизнь дает человеку.

В станице Вёшенская на Дону в эти дни тоже горюют о Валентине Курбатове. В интервью нашей программе руководитель музея Михаила Шолохова и его внук Александр Шолохов вспоминает, какими теплыми и задушевными были беседы с Валентином Курбатовым, когда он приезжал навестить автора «Тихого дона» и своего доброго друга.

На самом деле это большая потеря для литературы, да и для культуры в целом. Хотя Валентин Яковлевич мог бы претендовать в том числе на Госпремию, которая выдается людям, внесшим вклад в развитие отечественной культуры, в развитие нашей духовности. Я знал Валентина Яковлевича достаточно долго, мы встречались в самых разных местах, у нас были разные совместные поездки. Он был в станице Вёшенской, был дружен с моим отцом. Это безусловная утрата. Пустота какая-то возникает, когда уходит человек, который, с одной стороны, очень многое для тебя значит, а с другой есть странное ощущение, что он должен быть всегда и никуда не денется. А учитывая жизнерадостность, удивительный юмор, жизнелюбие Валентина Яковлевича, это ощущение удваивается: уж кто-то, а он будет с нами всегда, и всегда можно будет обратиться к его мудрому совету. Его роль как литературного критика огромна. Он не просто критик и не просто член жюри нескольких престижных премий, а человек, по которому легко было выверять, как по эталону, свое отношение к литературе. Я имею ввиду его рекомендации в плане современных произведений, которые надо было почитать, я уж не говорю о классике. И уже чисто по-человечески, Валентин Яковлевич - человек, с которым у меня было огромное душевное созвучие. С одной стороны, он старше, и к нему было отношение как к отцу, а с другой, я, как и наши с ним общие друзья, всегда любили Валентина Яковлевича за возможность пошутить с ним, пообсуждать пусть и серьезные темы, но в юмористическом ключе. А с его знаниями и невероятным артистизмом такие разговоры превращались в небольшие пьесы. Очень тяжелая утрата. Искренне сочувствую всем близким, родным, но хочу сказать, что вместе с ними скорбит огромное количество людей, которые его знали близко или накоротке, но для которых его уход стал огромной потерей и причиной возникновения пустоты, которую, к сожалению, заполнить нечем.

Теперь уже получивший федеральный статус Псково-Изборский музей тоже многим обязан Валентину Курбатову, говорит руководитель учреждения Александр Голышев. Курбатов был за создание симфонического оркестра областной филармонии, ныне губернаторского. И очень интеллигентно, но твердо и настойчиво делал все, что мог, в вопросе восстановления сгоревших в апреле 2009 года башен Псковского кремля. Комментарий Александра Голышева.

Валентин Яковлевич столь велик, что сказать о нем в двух словах очень сложно. Я воспринимал его как нравственного референта. Когда он говорил, он всегда был прав, и как настоящий русский интеллигент никогда никого не поучал. Он высказывал свою точку зрения, и ты понимал, насколько он точен в определении всех этих дел. Удивительный человек, крупнейшая фигура, которая выходит далеко за пределы Псковской области и, конечно, России. Это человек удивительного калибра. Трудно сказать, кто сегодня или завтра может встать рядом. Слава богу, он хорошо печатался и издавался. Есть много книг, которыми можно воспользоваться и получить через них серьезные ответы на большие вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Как нравственный провидец, знал, что нужно сделать. Я прекрасно помню его позицию, когда сложно создавался симфонический оркестр. Он сразу сказал: конечно, это нужно. И когда заговорили о музее, что он должен получить федеральный статус, он тоже сказал: конечно, это просто необходимо. Сопереживал, когда наши памятники должны были войти в Список ЮНЕСКО. Вообще во все, что связано с развитием культуры, он очень много внес. Он по-настоящему определял фундамент псковской культуры и что с ней должно произойти. Его забота о человеке и о его душевном и духовном состоянии, его нравственном аспекте всегда была удивительно четко очерчено. Он не изменял тому, что знал и во что верил. Эта сила и от нас требовала прислушиваться и делать так, как он мягко, интеллигентно считает.

Лауреат Государственной премии, член жюри нескольких престижных премий, Валентин Курбатов передвигался общественным транспортом, скромно держался в присутственных местах, не кичился своей известностью, отмечают многие наши собеседники. Обходится без официальных обращений в переписке Валентин Курбатов просил и зампредседателя псковского ВООПИК Ирину Голубеву, когда они общались как коллеги по совету по культурном наследию при губернаторе Псковской области. Когда нужно было поднимать самые не простые вопросы, прибегали к помощи двух столпов совета: тоже ныне покойного именитого археолога Анатолия Кирпичникова и Валентина Курбатова.

Думаю, они шли параллельно, и, конечно, тут замена есть в определенном смысле. Хотя у каждого был свой путь. Валентин Яковлевич больше говорил о значении культуры в целом и культуры псковской, очень переживал за это. Но не было такого, чтоб конкретизировали что-то вплоть до деталей. Зато Валентин Яковлевич умел найти другие подходы, в частности, со стороны высоких московских сфер и министерства культуры, вплоть до президентского совета. Поэтому это было очень значительно. Он понимал, как это работает. В то же время с ним можно было легко найти общий язык, демократично вполне. Нам приходилось с ним поработать, и он никогда не возражал, какую мог, помощь оказывал, участвовал во всех инициативах, в частности, был выдвинут на премию «Хранители наследия» в 2010 году (это была вторая премия: первая — в Москве, вторая — в Пскове). Третья была уже в Изборске, и он в ней участвовал уже как лауреат и сам представлял номинантов. Мне кажется, в Пскове он был всегда. Савва Васильевич для нас был московский, недосягаемый, и мы с ним общались, только когда он приезжал. А Валентин Яковлевич, впечатление такое, что был в Пскове всегда и всегда был доступен.

Соболезнования родным и близким Валентина Курбатова выразили президент страны Владимир Путин, сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Когда уходят люди, имеющие большое значение для общества, потеря не всегда чувствуется сразу и всеми. Но со временем приходит осознание, что нет еще одного человека, который символизировал собою эпоху. Как Валентин Курбатов.

Пресс-портрет
Курбатов Валентин Яковлевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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