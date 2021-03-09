Общество

Жильцы великолукского «Дома ветеранов» привились от COVID-19

Все большее число россиян, в том числе и жителей Великих Лук включаются в прививочную кампанию от новой коронавирусной инфекции. Как сообщается на официальной странице администрации Великих Лук В Контакте, сделать бесплатную прививку от COVID-19 в Великих Луках можно в поликлиниках № 1 и № 3. Также в городе работают выездные медицинские бригады.

Одна из таких бригад на прошлой неделе работала в специальном отделении для одиноких престарелых, проживающих в специализированном жилье, которое многие знают как «Дом ветеранов». Несмотря на определенные опасения, связанные, прежде всего с возрастом, проживающие в доме ветерана проявили активный интерес к вакцинации.

«Все наши подопечные очень ждали вакцинации, потому что они опасаются за свое здоровье, многие ещё и переживают, потому что есть сопутствующие заболевания. К тому же пожилые, как известно, находятся в группе риска, – рассказала медицинская сестра учреждения Вероника Заяц. – Мы были на карантине, и он еще не закончился. А все очень ждут, когда он подойдёт к концу. Поэтому, вакцина как выход, что они будут в безопасности».

Как пояснила Вероника Заяц, желающих сделать прививку много, но вопрос допуска к вакцинации, безусловно, будет решать только врач. Под пристальным наблюдением медицинского работника останутся проживающие в «Доме ветеранов» и после вакцинации: причем не только в течение часа, как обычные вакцинированные, но и весь оставшийся день. Да и после дня прививки, как отметила медицинская сестра, состояние тех, кто вакцинировался, будет тщательно отслеживать, поскольку в течение трех дней возможно повышение температуры. Затем будет второй этап вакцинации.

«Пожилые люди нуждаются в более тщательном наблюдении, а также психологической поддержке и просто человеческом участии, – пояснила Вероника Заяц, – потому что у них есть свои страхи, переживания и каждое доброе слово для них важно».

Что касается самих ветеранов, проживающих в социальном учреждении, то стоит отметить их позитивный настрой на вакцинацию.

«Это большое дело, что у нас в стране сейчас идет вакцинация, – сказал ветеран труда федерального значения Виталий Кузьмин. – Конечно, на сегодняшний день у нас все меньше заражаются коронавирусом, но прививку все равно надо делать. И это не зависит от возраста. Все мы хотим жить и быть здоровыми. Будущее наше впереди».

Такое же мнение высказала ветеран труда регионального значения Ольга Белова, которая в этом году отметила 75-летний юбилей. «Делать прививку нужно, чтобы все было хорошо, – сказала она. – Болеют многие, и чтобы быть в безопасности, нужно привиться».

По информации руководителя учреждения, Светланы Макаровой, никаких осложнений после введения первого компонента вакцины «Спутник V» у проживающих в специальном отделении ГБУСО «Центр социального обслуживания города Великие Луки», не зафиксировано. Всего в ходе работы в доме ветеранов выездной медицинской бригады прививку сделали семь проживающих и четверо сотрудников.