Общество

Александр Братчиков принял участие в заседании ТИК Пскова

Александр Братчиков принял участие в заседании территориальной избирательной комиссии города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, первое заседание под руководством председателя ТИКа Анны Садовниковой состоялось 9 марта.

В рамках встречи участники обсудили взаимодействие территориальной избирательной комиссии с органами местного самоуправления, а также планы работы комиссии на текущий год.

В ходе заседания глава администрации города Пскова от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил благодарственное письмо за многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению федеральных, региональных и муниципальных избирательных кампаний бывшему председателю ТИКа города Пскова Владимиру Кротову.

В завершение председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил Владимира Кротова за многолетний труд. Также слова благодарности выразил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.