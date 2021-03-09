Общество

Пскович спрашивает губернатора о причинах отмены поезда Псков - Москва

Пскович спрашивает о причинах отмены поезда Псков - Москва. Обращение на данную тему опубликовано 9 марта на сайте губернатора.

В обращении утверждается, что с 28 мая 2021 РЖД отменила продажу билетов на поезд Псков-Москва, в связи с реконструкцией курского вокзала и участка пути Москва Курская - Москва Каланчевская.

«На сайте РЖД есть информация о переносе части поездов на другой вокзал с учетом мнений губернаторов Нижегородской и Ивановской областей, правительства Москвы и строителей, но про нас там нет ни слова. Есть ли информация, на какой период прекращено железнодорожное сообщение с Москвой, и прорабатывали ли какие-то альтернативные способы доставки псковичей в Москву», - спрашивает автор.