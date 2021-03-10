Общество

Названа средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге

Мужчины одалживают до зарплаты коллегам чаще и больше, показал опрос сервиса SuperJob.

Россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты - нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причем мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8% соответственно). Количество респондентов, которые выручают своих сослуживцев, одалживая финансы, растет с увеличением возраста опрошенных: 5% среди молодежи до 24 лет и 11% среди граждан старше 45 лет.

Средняя сумма, которую россияне готовы подкинуть «до зарплаты» коллеге, составляет 5800 рублей. Другу могут одолжить почти в 2 раза больше: в среднем 12300 рублей, родственнику - в 3 раза больше: 18000 рублей.

Мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины: в среднем 7000 и 4300 рублей соответственно. Респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу больше суммой, чем молодежь до 24 лет: 6400 и 5000 рублей соответственно. Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей могут одолжить коллеге в среднем 4000 рублей, граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей - 8200 рублей.

По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать деньги в долг, причем чаще стали обращаться к родственникам, а не в банки за кредитами. Суммы, которые россияне готовы одолжить, за 2 года выросли незначительно, например, коллеге могут дать в долг в среднем на 800 рублей больше, чем 2 года назад.