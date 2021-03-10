Общество

Единую модель организаций для сирот разработают в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерствам разработают единую модель организаций для детей-сирот, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минпросвещения России, Минтруду России, Минздраву России, Роспотребнадзору при участии членов и экспертов секции Совета "Семья, материнство и детство" разработать концепцию единой модели организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех возрастов и особенностей развития», - говорится в протоколе. Вице-премьер также дала поручение провести мониторинг деятельности таких организаций и специализированных учреждений для несовершеннолетних, которым нужна социальная реабилитация.

Минпросвещения, Минтруду и Минфину предстоит проработать вопрос передачи детей, временно оставшихся без попечении родителей, на период, в течение которого законные представители по уважительным причинам не могут выполнять родительские обязанности, под предварительную опеку в качестве альтернативы помещения ребенка в стационарную организацию. Также им предстоит проработать вопрос расширения мер дополнительной поддержки семей, которые приняли на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей и относящихся к категории трудноустраиваемых. Например, дети с инвалидностью, дети, у которых есть братья и сестры, а также дети старше 10 лет.

Минпросвещения совместно с Минюстом, Рособрнадзором и департаментом труда и соцзащиты населения Москвы проработают предложения по защите имущественных прав несовершеннолетних в части дифференцирования порядка дачи предварительного разрешения на сделки с имуществом несовершеннолетних, определения критериев сделки с имуществом несовершеннолетних, в том числе ее минимального размера, при котором вопрос о даче разрешения может рассматриваться в административном порядке органами опеки.

Также предстоит проработать вопрос разрешения сделки несовершеннолетних с близкими родственниками законных представителей, если они совершаются к его выгоде, а также усовершенствования механизма защиты имущественных прав ребенка при реализации средств материнского капитала.

Кроме того, Татьяна Голикова поручила провести мониторинг числа детей, временно помещенных родителями в организации для детей-сирот в 2018-2021 годах. Мониторинг должен включать основания временного помещения в организацию, средний срок временного пребывания, перечень услуг, предоставляемых детям и их законными представителями, число детей и причины, по которым их оставили в организациях по окончании срока пребывания. Минздраву поручено проработать вопрос о целесообразности расширения оказания психиатрической и наркологической помощи несовершеннолетним, в частности детям-сиротам, до достижения ими возраста 18 лет, с согласия законных представителей.