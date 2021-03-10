Общество

В псковских школах провели ремонт после проверки прокуратуры

Прокуратура города Пскова и специалисты областного управления Роспотребнадзора проверили соблюдение закона об образовании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки они установили нарушения требований части 1 статьи 24 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в нескольких школах. Так, в лицее «Развитие» и школе № 9 им. А. С. Пушкина требовался ремонт пищеблока и замена технологического оборудования. В школе №13 не хватало посадочных мест для питания детей.

Вскоре нарушения в образовательных учреждениях были устранены. В средней общеобразовательной школе №9 заменили вентиляционное оборудование для пищеблока, провели ремонт обеденного зала с заменой окон.

В пищеблоке лицея «Развитие» заменили окна и двери, приобрели новое оборудование (посудомоечную машину, электрокипятильник, картофелечистку) и подготовили проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта.

В средней общеобразовательной школе № 13 произведен ремонт помещения для устройства второго обеденного зала.