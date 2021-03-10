Общество

Псковичей приглашают на службу в ОМОН

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает псковичей на службу в ОМОН. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, открыты вакансии на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя) и врача медицинской части.

Требования к соискателям: в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 62-05-69, (8112) 66-61-12.