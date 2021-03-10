Общество

Работающие жители Северо-Запада ощущают угрозу сокращений

Служба исследований hh.ru выяснила ожидания российских работников на рынке труда в первом квартале этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации по Северо-Западу.

Для того, чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке труда, разработали «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым позволил получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда.

В процессе подготовки исследования использовали следующие критерии оценки:

• оценка стабильности на текущем месте работы (наличие угрозы увольнения);

• оценка сложности поисков работы;

• оценка критичности поисков работы;

• оценка гибкости и возможности снизить зарплатные амбиции (готовность снизить зарплатные притязания);

• оценка шансов в поиске работы в ближайшей перспективе.

Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.

Настроения работников и соискателей в регионах СЗФО

Так, исследования показывают, что настроения работников на российском рынке труда накануне 1 квартала текущего года не претерпели серьезных изменений. Индекс самочувствия накануне 1 квартала этого года в целом по стране повысился до отметки -0,06 пункта. При этом настроения соискателей регионов СЗФО более оптимистичны, чем в других регионах России и находятся на уровне -0,04. В свою очередь уже больше года Петербург и Ленобласть (-0,07) остаются в хвосте значений индекса самочувствия.

В пяти сферах выявлен положительный индекс самочувствия

В топ в начале года вошли продажи, медицина и фармацевтика, спорт и красота, рабочий персонал и консультирование. Наиболее уязвимо себя чувствуют в начале года представители топ-менеджмента, искусства и масс-медиа, безопасности, а также специалисты банковской сферы.

Работающие жители регионов СЗФО ощущают угрозу сокращений

Ощущение стабильности на текущем месте работы у российских соискателей накануне 1 квартала остался на докризисном уровне. Жители регионов СЗФО отмечают достаточно хороший уровень стабильности на текущем рабочем месте и входят в топ регионов-лидеров. Больше всего ощущают угрозу увольнения соискатели из Москвы и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Если говорить в разрезе профессиональных сфер, то меньше других опасаются сокращений представители индустрии спорта и красоты, а также начинающие специалисты и медики. Представители HR-сферы и топ-менеджмента меньше всего уверены в стабильности своего рабочего места.

Жители регионов СЗФО не готовы снижать зарплатные ожидания

Не менее показателен и уровень готовности снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Примечательно, что жители регионов СЗФО не хотят снижать ожидаемый уровень зарплаты ради новой работы в отличие от петербуржцев и жителей Ленобласти. Кроме того, начинающие специалисты являются наиболее гибкой в отношении формирования своих зарплатных ожиданий категорией сотрудников. А вот меньше всего на такую меру согласны пойти представители сферы страхования, медицины и фармацевтики, а также автобизнеса.

Для жителей регионов СЗФО не слишком критично найти работу в данный момент

В целом по стране индекс критичности поиска работы на протяжении уже четырех лет оставался в районе отметки -0,41. В свою очередь в разбивке по регионам выяснилось, что в топ по проблематичности поиска новой работы вошли соискатели из Москвы, Уральского и Северо-Кавказского округов. А вот жители регионов СЗФО оказались менее всего озадачены срочными поисками работы. Если смотреть по сферам, то более других на этот раз нуждаются в новой работе представители сфер «Искусство, масс-медиа» (-0,48), «Административный персонал» (-0,47), «Транспорт» (-0,46) и банковские работники (-0,45). Менее чем другим критичен поиск работы соискателям в медицинской (-0,29) и IT сферах (-0,33), а также представителям сферы добычи сырья (-0,34).

Жители регионов СЗФО в целом готовы к подработкам

По России индекс востребованности подработки был стабильным на протяжении всех волн проведения исследования, однако к началу 2021 года индекс немного упал и составляет -0,23 пункта. В регионах СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти) подработка востребована на среднем уровне (-0,26), как, например, в Северо-Кавказском (-0,36) и Приволжском округах (-0,27). Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке сейчас в первую очередь думают представители сферы науки (–0,45), искусства (-0,39) и ресторанного-гостиничного бизнеса (-0,38), а меньше всего — представители банковской сферы (0,09).