Общество

Великолучанину пришлось через суд выселять из квартиры ее бывшего владельца

Великолучанин подал иск о признании бывшего собственника приобретенного им жилья утратившим право пользования этим имуществом и снятии его с регистрационного учета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Заявитель - собственник спорного жилого помещения на основании договора купли-продажи квартиры. Однако на момент заключения договора бывший владелец был зарегистрирован по месту жительства в данной квартире. В установленный договором срок он не был снят с регистрационного учета.

Принимая во внимание те факты, что членом семьи нового собственника бывший владелец жилья не является и каких-либо договорных обязательств между сторонами нет, суд пришел к выводу, что ответчик утратил право пользования спорным жилым помещением и удовлетворил иск в полном объеме.

Решение суда пока не вступило в законную силу.