Общество

Морозы уходят из Псковской области

Морозы уйдут из Псковской области в ближайшие дни. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По предварительному прогнозу, с 11-12 марта температура будет стремиться к плюсовым значениям, отметила Тала Нещадимова. «Ожидаются плюсики и ночью, и днем», - уточнила она. Кроме того, прогнозируются осадки в виде снега с дождем.

«С 16 марта прогнозируем начало вялотекущей весны: будут слабые минусы, днем - слабые плюсы. При такой ситуации бывают прояснения», - рассказала Тала Нещадимова и добавила, что будет дуть западный и северо-западный ветер.

«Климатическая весна начнется в конце марта - начале апреля», - заключила она.