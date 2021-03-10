Общество

Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области

В Псковской области коронавирус унес жизни еще двух человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе возросло до 188, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 марта, в Псковской области зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе за все время пандемии возросло до 32 831.

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За сутки избавились от COVID-19 10 пациентов, всего – 21 775.

В регионе провели 289 894 теста на коронавирус (за сутки – 924).