Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Алексеем Севастьяновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) .

Гостем студии станет депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов.

Ведущий Александр Савенко обсудит с депутатом его работу в региональном парламенте, подготовку к сентябрьским выборам, развитие детского и массового спорта в Псковской области, а также другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Радиослушатели могут задать свой вопрос гостю студии в прямом эфире по телефону 56-73-72.