Общество

В Пскове отметят Масленицу без сожжения чучела

Масленичная ярмарка будет работать в Пскове 13-14 марта с 10.00 до 17.00. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» Елена Павлова.

«Праздничных мероприятий не предусмотрено, поскольку в связи с пандемией они запрещены. И не будет точек общественного питания», - рассказала она. Чучело Масленицы сжигать тоже не будут.

Ярмарка развернется в Детском парке Пскова и соберет около 40 участников. «Приглашаем посетить ярмарку! Будет много ремесленных, сувенирных товаров, изделия собственного пошива. К масленичному столу можно будет купить медовую продукцию. Кроме того, будет реализовываться и готовая продукция», - добавила Елена Павлова.