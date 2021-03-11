Общество

Масленичная ярмарка открылась в Пскове

Сегодня, 13 марта, в Детском парке Пскова открылась масленичная ярмарка, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ярмарка работает и в субботу, и в воскресенье с 10.00 до 17.00. В связи с распространением коронавирусной инфекции праздничных мероприятий в эти дни не предусмотрено - традиционных гуляний и сжигания чучела Масленицы не будет. Кроме того, в этот раз не будут работать точки общественного питания.

На ярмарке все желающие смогут приобрести ремесленные, сувенирные товары, изделия собственного пошива, медовую и готовую пищевую продукцию.