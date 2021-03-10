Общество

В Пскове ликвидировали «бомжатник» на земле таможни

В Пскове убрали сгоревший строительный вагончик, стоявший у дома №115 на улице Инженерной. Об этом сообщается на сайте губернатора региона.

Фото: губернатор60.рф

«В поле, около дома №115 на улице Инженерной стоит строительный вагончик. На деле - это откровенный бомжатник. Прошу установить собственника и ликвидировать», - написал местный житель.

«В результате проведенных контрольных мероприятий контрольное управление администрации города Пскова обязало Псковскую таможню, которая является владельцем вышеуказанного земельного участка, принять меры по очистке территории от сгоревшего вагончика», - ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Сгоревший вагончик вывезли, мусор убрали.