В Пскове ликвидировали «бомжатник» на земле таможни

В Пскове убрали сгоревший строительный вагончик, стоявший у дома №115 на улице Инженерной. Об этом сообщается на сайте губернатора региона.
Фото: губернатор60.рф
«В поле, около дома №115 на улице Инженерной стоит строительный вагончик. На деле - это откровенный бомжатник. Прошу установить собственника и ликвидировать», - написал местный житель.
«В результате проведенных контрольных мероприятий контрольное управление администрации города Пскова обязало Псковскую таможню, которая является владельцем вышеуказанного земельного участка, принять меры по очистке территории от сгоревшего вагончика», - ответил глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Сгоревший вагончик вывезли, мусор убрали.