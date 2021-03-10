Общество

«Собственной персоной» Алексей Севастьянов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 марта. Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов.

Ведущий Александр Савенко обсудил с депутатом его работу в региональном парламенте, подготовку к сентябрьским выборам, развитие детского и массового спорта в Псковской области, а также другие актуальные темы общественно-политической повестки.