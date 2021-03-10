Общество

В Великих Луках решили вопрос с остановкой маршруток у ковид-центра

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский встретился с коллективом великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы, чтобы поздравить с Международным женским днем. На встрече звучали не только поздравления и слова поддержки, но и волнующие медиков вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Медики рассказали о том, что водители маршрутных такси отказываются останавливаться на остановке напротив ковид-центра. Из-за этого часть пути до работы они вынуждены идти пешком.

«На сегодняшний день при содействии депутата Госдумы и администрации Великих Лук удалось решить проблему: водители маршрутных такси будут останавливаться на остановках напротив ковид-центра», - отметили в пресс-службе.

Второй вопрос, прозвучавший от медиков, касается состояния тротуара на противоположной стороне от инфекционной больницы. Как сообщили в городской администрации, благоустройство тротуара и приведение его в надлежащее состояние начнется после наступления благоприятных погодных условий.