Алексей Севастьянов: Статус депутата девальвировался, но я бы не равнял всех под одну гребенку

Статус депутата девальвировался, заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов. «И мы все приложили к этому руку: и сами депутаты, и избиратели. Но я бы не равнял всех под одну гребенку», - сказал он.
«Сегодня в глазах избирателей статус депутата настолько деградировал, что многие не хотят идти выбирать и не видят личностей, которые готовы отражать их интересы. Но, поверьте, другой системы не придумать. Иначе мы порвем мост между исполнительной властью и жителями. Лучшей системы пока нет», - констатировал Алексей Севастьянов.