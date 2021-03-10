Общество

Алексей Севастьянов: Статус депутата девальвировался, но я бы не равнял всех под одну гребенку

Статус депутата девальвировался, заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов. «И мы все приложили к этому руку: и сами депутаты, и избиратели. Но я бы не равнял всех под одну гребенку», - сказал он.

«Депутат - действительно голос народа, но его полномочия ограничены законодательными актами, и выполнить все, что сегодня просят избиратели, не всегда возможно. Просто они не всегда могут рассказать об этом. Не могут или не хотят, - пояснил гость студии, добавив, что лично он старается быть честным с избирателями. - Есть вопросы, в решении которых я бессилен, и я говорю об этом избирателям, они меня слышат и понимают».

«Сегодня в глазах избирателей статус депутата настолько деградировал, что многие не хотят идти выбирать и не видят личностей, которые готовы отражать их интересы. Но, поверьте, другой системы не придумать. Иначе мы порвем мост между исполнительной властью и жителями. Лучшей системы пока нет», - констатировал Алексей Севастьянов.