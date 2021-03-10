Общество

Два суда отказались признать часовню в Гдовском районе самовольной постройкой

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Гдовского районного суда об отказе признать часовню, возведенную на федеральных землях общего пользования самовольной постройкой с последующим ее сносом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Заявитель обратился в суд с просьбой признать часовню, расположенную в одной из деревень Гдовского района, на территориях объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место, связанное с "Ледовым побоищем 1242"» и государственного природного заказника «Ремдовский», самовольной постройкой и обязать ответчика снести ее в трехмесячный срок.

Исследовав обстоятельства дела, Гдовский районный суд не установил нарушения прав заявителя и отказал в удовлетворении требований. Псковский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил ее без удовлетворения.