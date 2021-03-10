Общество

Полиция продолжает искать псковича в черном плаще

Полиция продолжает розыск жителя Псковского района Владимира Антонова 1942 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.

6 апреля 2019 года Антонов ушел из дома в Середке. Мужчина страдает потерей памяти. Его видели недалеко от села, в окрестностях деревень Полибино и Мельницы.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.