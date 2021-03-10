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Общество

В Псковской области остаются активными четыре очага COVID-19

10.03.2021 15:23|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области по состоянию на 10 марта остаются активными 4 очага коронавируса, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На контроле находятся очаги в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы, в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, в Центре специального образования Островского района и в Себежском специальном профессиональном училище.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 марта, в Псковской области зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе за все время пандемии возросло до 32 831. За сутки от COVID-19 избавились 10 пациентов, всего – 21 775.  За весь период из-за коронавируса скончались 188 человек.

Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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