Общество

В Псковской области остаются активными четыре очага COVID-19

В Псковской области по состоянию на 10 марта остаются активными 4 очага коронавируса, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На контроле находятся очаги в терапевтическом отделении Порховской межрайонной больницы, в урологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, в Центре специального образования Островского района и в Себежском специальном профессиональном училище.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 марта, в Псковской области зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе за все время пандемии возросло до 32 831. За сутки от COVID-19 избавились 10 пациентов, всего – 21 775. За весь период из-за коронавируса скончались 188 человек.