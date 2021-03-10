Общество

90 базовых станций связи установят в Псковской области

90 базовых станций связи установят в Псковской области. Об этом сообщил председатель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 10 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С Минцифрой прорабатывается вопрос, чтобы базовые станции (4G) появились в населенных пунктах региона численностью от 20 до 100 человек. Денис Матвеев пояснил, что в населенных пунктах численностью от 100 до 250 человек в рамках программы универсальных услуг связи базовые станции итак появятся за счет федеральных средств.

«Псковская область, к сожалению, исключение. Потому что у нас порядка 5 тысяч населенных пунктов, в которых численность не достигает 100 человек, и они никогда не попадут в эту федеральную программу. Но люди там проживают, это порядка 120 тысяч, которые не имеют устойчивой связи», - рассказал спикер.

«На прошлой неделе были в Минцифры, отрабатывали этот вопрос, - продолжил он. - Таких базовых станций нужно около 90 штук, чтобы покрыть 92% населения в сельской местности. Удовольствие недешевое». По его словам, установка одной станции составляет порядка 6 млн рублей.

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Соответствующая адресная программа, согласованная с Минцифрой, должна быть сформирована к апрелю. «После чего пройдут общественные слушания в каждом населенном пункте. Будем привлекать глав волостей», - отметил он. Это связано с тем, что в регионе есть четыре вышки, которые поставил сотовый оператор своими силами, а местные жители просят их убрать. «Чтобы такого не допустить, нужно проработать вопрос с населением, здесь нам помогут главы поселений», - заметил спикер.

«Хотим, чтобы в этом году стройка была завершена на все 100%. В планах ставим сентябрь 2022 года, чтобы все было подключено», - добавил он.

Денис Матвеев напомнил, что на сегодняшний день есть поручение председателя правительства Михаила Мишустина о том, чтобы установить в рамках программы универсальных услуг связи 10 базовых станций в населенных пунктах Новосокольнического, Пыталовского, Новоржевского, Опочецкого, Бежаницкого и Дновского районов.