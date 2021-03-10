Общество

Денис Матвеев: Не стоит задумываться о 5G раньше 2025 года

Не стоит задумываться о распространении технологии 5G (пятое поколение мобильной связи - ред.) в России раньше 2025 года. Такой прогноз дал председатель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 10 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Раньше 2025 года нам не стоит об этом задумываться. Нигде 5G не работает: ни в России, ни за рубежом. Есть пилотные вещи на базе научно-технологических центров», - рассказал он.

Денис Матвеев напомнил, что распространение 5G - всего лишь 450 метров от базовой станции. «Нужно понимать потребность этой вещи. В Москве, Санкт-Петербурге это может быть востребовано с точки зрения потребления контента, из-за количества людей», - отметил он.

«Это технология прогресса. Бояться не надо. Уверен, это никак не повлияет на наше здоровье. Надо идти вперед, двигаться и развиваться. Прогресс не стоит на месте», - добавил он.