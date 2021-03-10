Общество

Денис Матвеев: Население против каждой 10-й вышки мобильной связи

Население выступает против каждой 10-й вышки мобильной связи. Об этом сообщил председатель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 10 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он привел в качестве примера деревню Дуброво Псковского района. «Там строительство прекратилось: фундамент залили и пока все. Отказ от вышки мотивируют тем, что у них есть возможность подключения к оптоволоконной сети. Хотя у них деревня настолько быстро разрастается, что той базовой станции, которая стоит на окраине, уже физически не хватает, нужна дополнительная», - рассказал Денис Матвеев.

«Есть случаи, когда из ружей стреляли в базовые станции. Не в нашем регионе», - продолжил он. Спикер рекомендовал операторам проводить общественные слушания перед установкой вышки, чтобы избегать подобных ситуаций. «Нужно просто пообщаться с людьми и понять их мотивы. Если мотивы будут положительные, можно строить базовую станцию», - считает Денис Матвеев.

Сейчас в регионе есть четыре вышки, установленные сотовым оператором, которые просят убрать местные жители, добавил он.