Псковички-матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно

Право выйти на пенсию досрочно появилось у женщин, имеющих четырех детей. До 2019 года такая льгота предоставлялась только многодетным матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.
Первыми воспользоваться новой льготой смогут женщины 1965 года рождения с четырьмя детьми. Они будут иметь право оформить пенсию в этом году при достижении 56 лет.
Достигшие 57 лет матери троих детей смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.
Пенсионный фонд напоминает, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должен быть выполнен ряд требований:
- воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;
- наличие необходимого страхового стажа;
- наличие необходимых пенсионных коэффициентов (ИПК).
Страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), необходимые для назначения пенсии в 2021 – 2025 годах
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
Стаж
|
12
|
13
|
14
|
15
|
15
|
ИПК
|
21
|
23,4
|
25,8
|
28,2
|
30
Сегодня в Псковской области досрочную страховую пенсию получают 1426 женщин, воспитавших пять и более детей. В Псковском районе их проживает 284, в Великолукском — 170, в Островском районе — 75.