Общество

Псковички-матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно

Право выйти на пенсию досрочно появилось у женщин, имеющих четырех детей. До 2019 года такая льгота предоставлялась только многодетным матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Первыми воспользоваться новой льготой смогут женщины 1965 года рождения с четырьмя детьми. Они будут иметь право оформить пенсию в этом году при достижении 56 лет.

Достигшие 57 лет матери троих детей смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Пенсионный фонд напоминает, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должен быть выполнен ряд требований:

- воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

- наличие необходимого страхового стажа;

- наличие необходимых пенсионных коэффициентов (ИПК).

Страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), необходимые для назначения пенсии в 2021 – 2025 годах

2021 2022 2023 2024 2025 Стаж 12 13 14 15 15 ИПК 21 23,4 25,8 28,2 30

Сегодня в Псковской области досрочную страховую пенсию получают 1426 женщин, воспитавших пять и более детей. В Псковском районе их проживает 284, в Великолукском — 170, в Островском районе — 75.