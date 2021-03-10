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Владимир Путин: Валентин Курбатов - яркий человек, посвятивший себя сбережению традиций русской литературы

«Валентин Курбатов - талантливый, неординарный и очень яркий человек, посвятивший себя сбережению и развитию лучших традиций русской литературы», - говорится в телеграмме, которую направил президент РФ Владимир Путин в Псковскую область в связи с кончиной писателя, литературоведа, литературного критика Валентина Курбатова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, текст телеграммы зачитала первый вице-губернатор Вера Емельянова на церемонии погребения Валентина Курбатова на Орлецовском кладбище.

«Валентин Яковлевич многое сделал для изучения творческого наследия наших выдающихся писателей, вел большую общественную работу, подавал пример просветительства, подвижничества истинного служения культуре. Таким Валентин Курбатов навсегда останется в нашей памяти», - подчеркивается в послании Владимира Путина.

К собравшимся также обратился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Валентин Курбатов, по его словам, был настоящим человеком, который служил Псковской области, верил в людей.

Слова соболезнования у гроба покойного произнес и председатель Союза писателей России Николай Иванов. Он отметил, что в Ботаническом саду Москвы планируется высадить березовую рощу в честь первых руководителей Союза писателей, одно из деревьев будет посажено в память о Валентине Курбатове.

Отметим, перед погребением в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, прихожанином которой при жизни был Валентин Курбатов, прошло прощание с усопшим. Богослужение провел настоятель храма отец Евгений.

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Валентин Курбатов - один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21 века, автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы и художников, а также нескольких сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Деятель культуры за свои заслуги был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды становился лауреатом премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды - ордена Дружбы. Летом прошлого года президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову государственную премию в области литературы и искусства.

В день скоропостижной кончины Валентина Курбатова, 6 марта, глава региона Михаил Ведерников выразил глубокие соболезнования родным писателя. Губернатор отметил, что близким будет оказана вся необходимая поддержка со стороны администрации Псковской области.