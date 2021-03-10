Общество

Более 500 тысяч человек пользуются порталом госуслуг в Псковской области

520 тысяч человек пользуются порталом госуслуг в Псковской области. Об этом сообщил председатель управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 10 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Псковской области из 617 тысяч зарегистрировано на портале госуслуг 520 тысяч. Показатель очень хороший», - отметил он.

Денис Матвеев рассказал, что регион участвует в пилотном проекте единой платформы госсервисов, что позволит перевести 50 государственных услуг в этом году в электронный вид за счет федеральных средств. «В 2018 году мы имели одну государственную услугу в электронном виде, на сегодняшний день их порядка 14», - сообщил он и уточнил, что для вывода одной госуслуги на портал требуется 170 тысяч рублей.