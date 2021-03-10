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Общество

Псковская область надеется получить допсредства на обеспечение жильем детей-сирот

10.03.2021 17:54|ПсковКомментариев: 0

Субсидирование школьного питания, открытие реабилитационных «ковидных» центров, индексацию пенсий неработающим пенсионерам, а также подготовку к реализации второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения» обсудили на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников и член Совета Федерации Елена Бибикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников и Елена Бибикова затронули тему обеспечения жильем граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году Псковская область дополнительно получила на эти цели порядка 200 млн рублей из федерального бюджета, что позволило приобрести более 400 квартир. Глава региона предложил акцентировать внимание федерального центра на вопросе выделения дополнительного финансирования по данному направлению для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Елена Бибикова в ходе разговора рассказала об особенностях реализации системы социальных контрактов. На эти цели Псковской области из федерального бюджета выделили 180 млн рублей, софинансирование региона составило около 2 млн рублей.

Средства федерального бюджета можно направить на открытие собственного бизнеса и единовременные выплаты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Региональные средства также дополнительно можно будет предоставлять для развития подсобного фермерского хозяйства. «Это очень хорошее подспорье для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию», — отметил глава региона.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов по организации работы с обращениями граждан в регионе.

В частности, Елена Бибикова рассказала, что в последнее время общение с жителями региона проходит преимущественно в дистанционном формате, очные приемы граждан организуют с соблюдением комплекса противовирусных ограничений. Большая часть обращений поступает от лиц пожилого возраста, чьи вопросы удается успешно решать.

По итогам обсуждения принято решение о возвращении к планам по увековечиванию памяти дипломата Афанасия Ордина-Нащокина. Ранее этот вопрос уже рассматривался на личном приеме губернатора, но планы были скорректированы из-за пандемии COVID-19.

Сенатор также отметила, что в настоящее время с руководством областного отделения Почты России прорабатывают вопрос ремонта на территории региона трех почтовых отделений в Изборске, Пскове и Великих Луках. Губернатор в свою очередь заявил о готовности со стороны региональной администрации оказать содействие в проработке данного вопроса.

Теги: #губернатор #Псковская область #Совет Федерации #сироты #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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