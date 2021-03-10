Общество

Третья волна COVID в Пскове: быть или не быть

Корона волнуется раз (масочный режим и очереди за антибиотиками), корона волнуется два (запрет на передвижения и массовые мероприятия, локдаун). Корона волнуется... Неужели нас ждет третий подъем?

Псковская Лента Новостей выяснила, что думают по этому поводу федеральные эксперты и местные специалисты.

«Испанка»-XXI

Об опасности третьей COVID-волны вирусологи и медики начали говорить летом прошлого года, когда мы и второй-то еще не ждали. В августе академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины Михаил Пальцев дал прогноз, базируясь на исторических примерах пандемий. Как правило, они развивались в три волны: вторая оказывалась сильнее первой, а третья по интенсивности распространения заболевания была самой слабой. По мнению ученого, говорить о том, что коронавирус окончательно сошел на нет, можно будет не ранее лета 2021 года.

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Прогнозы академика, к сожалению, подтверждаются: в последние недели все большее число специалистов не исключает наступление третьей волны коронавируса. При этом многие говорят о том, что есть несколько факторов, которые имеют все шансы стать «спусковым крючком» для инфекции. Так, заведующий Вирусологическим центром, начальник сектора клинико-генетических исследований Городской больницы №40 Санкт-Петербурга Олег Глотов заявил в интервью topspb.tv, что вирусы «оттаивают» вместе с оттепелью. Он отмечает, что определить, накроет ли страну третья волна, можно будет после 27 мая. Если после традиционных праздничных мероприятий заболеваемость не взлетит вновь, можно будет с уверенностью сказать, что коронавирус отступил, как минимум, до осени. Эксперт также отметил, что сейчас особенно важно достичь быстрого роста числа вакцинированных.

Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил РБК неделей позже, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. «В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса, - пояснил эксперт. - У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается».

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Впрочем, есть инфекционисты, которые соглашаются с тем, что всплеск заболеваемости можно ожидать, но прогнозируют другие сроки. «Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают». И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает - тут нет ничего неожиданного, - считает, в частности, вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский. - Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью».

Опасные дачники

В Псковской области перекрестились начали готовиться к третьей волне, не дожидаясь грома. О возможной опасности жителей предупредили и губернатор региона Михаил Ведерников, и главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Псковичей регулярно призывают не расслабляться, несмотря на снижение статистики по коронавирусу, не забывать о масках, простых гигиенических правилах, активнее участвовать в вакцинации. Потенциал третьей волны имеют в виду областные власти, и принимая решение о снятии или продлении тех или иных ограничений.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук осторожен в своих оценках. «Будем надеяться, что третьей волны, по крайней мере, в ближайшее время не будет», - сказал он нам. По его словам, в настоящее время в регионе, как и в целом по стране, фиксируется устойчивый спад количества заболевших. Так, в январе число инфицированных по сравнению с декабрем снизилось почти в два раза, в феврале по сравнению с январем - в три. Однако есть определенные риски. В их числе Александр Нестерук называет, в первую очередь, возможность циркуляции новых штаммов, более контагиозных (мед. «заразительный при прикосновении»), чем те, что были распространены ранее.

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«Нас очень беспокоит и огорчает то, что у наших ближайших соседей регистрируются эти штаммы, - говорит главный санитарный врач Псковской области. - Особенно серьезная ситуация сложилась в Эстонии, где сейчас уровень заболеваемости в 5-7 раз выше, чем у нас. Граница не намертво закрыта: ездят и фуры, прибывают граждане с российским гражданством, которые живут там».

Пока на территории Псковской области британский штамм не выявлен. Об этом говорят данные исследований образцов, отправленных Псковской областью в Санкт-Петербург для изучения учеными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Регулярно там анализируют материалы из нашего региона, чтобы проконтролировать вирусную палитру псковского ковида, причем приоритет отдается особо тяжелым случаям.

Второй фактор риска - многочисленные дачники, которые с конца апреля активно возвращаются в Псковскую область. «Население вырастает в разы, а в выходные и праздники бывает и так, что на территории региона находится граждан даже больше, чем проживает постоянно в области, - объясняет Александр Нестерук. - Конечно, это тоже скажется на нагрузке на псковском здравоохранении, и не может не отразиться на числе выявлений». Именно на данный период может прийтись основной рост количества инфицированных коронавирусом. Основания так говорить дает опыт прошлого года.

Всегда готов

Главный санитарный врач Псковской области призывает псковичей не терять бдительности, соблюдать осторожность, пользоваться средствами защиты в общественных местах, особенно в транспорте. «Все эти требования обязательно надо выполнять, - подчеркивает он. - Понимаем, все устали, есть определенная раздражительность. Но пока еще рапортовать о колоссальных успехах, нам рано. Особенно если сравнить ситуацию с другими регионами России». По общей заболеваемости на 100 тысяч населения Псковская области замыкает 10-ку из 85 регионов, напоминает Александр Нестерук. А если говорить о числе инфицированных в день - сейчас их фиксируется от 60 до 90 случаев, то мы занимаем 3-4 место по России по уровню заболеваемости.

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К рекомендациям главного санитарного врача региона присоединяется депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. По ее мнению, пока говорить о возможной отмене масочного режима и прочих ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, рановато. «Люди должны понимать: солнце стало ярче, погода не способствует снижению заболеваемости, - говорит она. - Опасность третьей волны есть. Не уверены, что она будет - все сейчас зависит даже не от медиков, а от людей, их активного участия в вакцинации и понимания проблемы».

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Как считает врач, если в кратчайшие сроки в регионе будет привито максимальное количество людей, третьей волны может не быть. «Заболеваемость носит волнообразный характер: есть дни, когда больше заболевших, есть дни, когда меньше, причем течение болезни уже более легкое, - рассказывает Ирина Михайловна. - Даже в праздники значительного роста не было. Так что шанс побороть инфекцию есть».

Она подчеркивает, что в настоящее время задействованы колоссальные ресурсы для активной вакцинации. «Здравоохранение готово: вакцины достаточно, - говорит она. - Мы готовы идти на предприятия и в организации, ездить по деревням, чтобы обеспечить доступность помощи. Природа сейчас дает шанс максимально привиться, чтобы к нулевой температуре быть готовыми».

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Александр Нестерук также возлагает большие надежды на вакцинацию, есть лишь одно «но»: к апрелю-маю, не исключено, регион просто не успеет привить наибольшее число жителей. Уже сейчас число официально переболевших ковидом сопоставимо с количеством привитых, однако говорить о коллективном иммунитете пока преждевременно. И дело здесь не в дефиците вакцины, отмечает наш собеседник: в ближайшее время поставки препарата значительно увеличатся. Здесь против нас играет время и погода.

Впрочем, опыт вакцинирования от гриппа внушает оптимизм. В прошлом году было привито больше половины жителей региона. Добавим к этому масочный режим, и результат очевиден: на данный момент - ни одного случая гриппа в области. «Если бы был такой сопоставимый уровень привитости по коронавирусной инфекции, мы тоже могли бы прогнозировать, что активной циркуляции вируса не будет, - поясняет Александр Нестерук. - В таком случае речь может идти о единичных случаях распространения инфекции между людьми, а не о массовом характере».

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В соседней с нами Эстонии с 11 марта введен режим жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса и начала третьей волны пандемии. Все образовательные заведения страны перешли на дистанционное обучение, все магазины, не продающие товары первой необходимости, должны закрыться, полностью прекратят работу кафе и рестораны, а передвижение граждан по улицам будет ограничено.

Каких-то 50 километров отделяет нас сегодня от прошлой весны.

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Елена Никитина