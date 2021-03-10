Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЭКО - стань донором
Знак качества фабрики обуви Nordman
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
электронные решения для бизнеса
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 10.03.2021 14:490 Первый бой 11.03.2021 09:140 Эксперты рассказали о главных киберугрозах 2021 года 11.03.2021 08:420 Стало известно, на что готовы ради карьеры поколения Y и Z 11.03.2021 08:340 Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке 11.03.2021 07:491 Андрей Турчак: ЕР обсудит с министерством труда систему оплаты труда бюджетников 11.03.2021 07:010 Сериал о Февральской революции анонсировал митрополит Тихон
 
 
 
Самое популярное 08.03.2021 17:410 Плохие новости 09.03.2021 11:530 Повар из Псковской области выиграла в лотерею более 1 млн рублей 08.03.2021 11:130 Скончался известный псковский журналист Юрий Моисеенко 10.03.2021 16:482 Мост просто устал 09.03.2021 09:261 Экс-заместитель директора Псковпассажиравтотранса подозревается в мошенничестве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Третья волна COVID в Пскове: быть или не быть

11.03.2021 09:30|ПсковКомментариев: 0

Корона волнуется раз (масочный режим и очереди за антибиотиками), корона волнуется два (запрет на передвижения и массовые мероприятия, локдаун). Корона волнуется... Неужели нас ждет третий подъем?

Псковская Лента Новостей выяснила, что думают по этому поводу федеральные эксперты и местные специалисты.

 

«Испанка»-XXI

Об опасности третьей COVID-волны вирусологи и медики начали говорить летом прошлого года, когда мы и второй-то еще не ждали. В августе академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины Михаил Пальцев дал прогноз, базируясь на исторических примерах пандемий. Как правило, они развивались в три волны: вторая оказывалась сильнее первой, а третья по интенсивности распространения заболевания была самой слабой. По мнению ученого, говорить о том, что коронавирус окончательно сошел на нет, можно будет не ранее лета 2021 года. 

Смотрите также
05.03.2021 12:530 В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Прогнозы академика, к сожалению, подтверждаются: в последние недели все большее число специалистов не исключает наступление третьей волны коронавируса. При этом многие говорят о том, что есть несколько факторов, которые имеют все шансы стать «спусковым крючком» для инфекции. Так, заведующий Вирусологическим центром, начальник сектора клинико-генетических исследований Городской больницы №40 Санкт-Петербурга Олег Глотов заявил в интервью topspb.tv, что вирусы «оттаивают» вместе с оттепелью. Он отмечает, что определить, накроет ли страну третья волна, можно будет после 27 мая. Если после традиционных праздничных мероприятий заболеваемость не взлетит вновь, можно будет с уверенностью сказать, что коронавирус отступил, как минимум, до осени. Эксперт также отметил, что сейчас особенно важно достичь быстрого роста числа вакцинированных.

Инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил РБК неделей позже, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны. «В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса, - пояснил эксперт. - У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается».

Смотрите также
07.03.2021 10:050 Инфекционисты ожидают роста заболеваемости коронавирусом в России в середине весны

Впрочем, есть инфекционисты, которые соглашаются с тем, что всплеск заболеваемости можно ожидать, но прогнозируют другие сроки. «Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают». И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает - тут нет ничего неожиданного, - считает, в частности, вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский. - Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью».

Опасные дачники

В Псковской области перекрестились начали готовиться к третьей волне, не дожидаясь грома. О возможной опасности жителей предупредили и губернатор региона Михаил Ведерников, и главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Псковичей регулярно призывают не расслабляться, несмотря на снижение статистики по коронавирусу, не забывать о масках, простых гигиенических правилах, активнее участвовать в вакцинации. Потенциал третьей волны имеют в виду областные власти, и принимая решение о снятии или продлении тех или иных ограничений.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук осторожен в своих оценках. «Будем надеяться, что третьей волны, по крайней мере, в ближайшее время не будет», - сказал он нам. По его словам, в настоящее время в регионе, как и в целом по стране, фиксируется устойчивый спад количества заболевших. Так, в январе число инфицированных по сравнению с декабрем снизилось почти в два раза, в феврале по сравнению с январем - в три. Однако есть определенные риски. В их числе Александр Нестерук называет, в первую очередь, возможность циркуляции новых штаммов, более контагиозных (мед. «заразительный при прикосновении»), чем те, что были распространены ранее.

Смотрите также
02.03.2021 15:373 Роспотребнадзор спрогнозировал ухудшение эпидемической ситуации в Псковской области

«Нас очень беспокоит и огорчает то, что у наших ближайших соседей регистрируются эти штаммы, - говорит главный санитарный врач Псковской области. - Особенно серьезная ситуация сложилась в Эстонии, где сейчас уровень заболеваемости в 5-7 раз выше, чем у нас. Граница не намертво закрыта: ездят и фуры, прибывают граждане с российским гражданством, которые живут там».

Пока на территории Псковской области британский штамм не выявлен. Об этом говорят данные исследований образцов, отправленных Псковской областью в Санкт-Петербург для изучения учеными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Регулярно там анализируют материалы из нашего региона, чтобы проконтролировать вирусную палитру псковского ковида, причем приоритет отдается особо тяжелым случаям.

Второй фактор риска - многочисленные дачники, которые с конца апреля активно возвращаются в Псковскую область. «Население вырастает в разы, а в выходные и праздники бывает и так, что на территории региона находится граждан даже больше, чем проживает постоянно в области, - объясняет Александр Нестерук. - Конечно, это тоже скажется на нагрузке на псковском здравоохранении, и не может не отразиться на числе выявлений». Именно на данный период может прийтись основной рост количества инфицированных коронавирусом. Основания так говорить дает опыт прошлого года.

Всегда готов

Главный санитарный врач Псковской области призывает псковичей не терять бдительности, соблюдать осторожность, пользоваться средствами защиты в общественных местах, особенно в транспорте. «Все эти требования обязательно надо выполнять, - подчеркивает он. - Понимаем, все устали, есть определенная раздражительность. Но пока еще рапортовать о колоссальных успехах, нам рано. Особенно если сравнить ситуацию с другими регионами России». По общей заболеваемости на 100 тысяч населения Псковская области замыкает 10-ку из 85 регионов, напоминает Александр Нестерук. А если говорить о числе инфицированных в день - сейчас их фиксируется от 60 до 90 случаев, то мы занимаем 3-4 место по России по уровню заболеваемости.

Смотрите также
02.03.2021 15:210 Псковская область занимает 10 место в России по уровню заболеваемости COVID-19

К рекомендациям главного санитарного врача региона присоединяется депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. По ее мнению, пока говорить о возможной отмене масочного режима и прочих ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, рановато. «Люди должны понимать: солнце стало ярче, погода не способствует снижению заболеваемости, - говорит она. - Опасность третьей волны есть. Не уверены, что она будет - все сейчас зависит даже не от медиков, а от людей, их активного участия в вакцинации и понимания проблемы».

Смотрите также
03.03.2021 13:200 Псковский губернатор считает нецелесообразным смягчать ограничения по COVID-19

Как считает врач, если в кратчайшие сроки в регионе будет привито максимальное количество людей, третьей волны может не быть. «Заболеваемость носит волнообразный характер: есть дни, когда больше заболевших, есть дни, когда меньше, причем течение болезни уже более легкое, - рассказывает Ирина Михайловна. - Даже в праздники значительного роста не было. Так что шанс побороть инфекцию есть».

Она подчеркивает, что в настоящее время задействованы колоссальные ресурсы для активной вакцинации. «Здравоохранение готово: вакцины достаточно, - говорит она. - Мы готовы идти на предприятия и в организации, ездить по деревням, чтобы обеспечить доступность помощи. Природа сейчас дает шанс максимально привиться, чтобы к нулевой температуре быть готовыми».

Смотрите также
10.03.2021 07:001 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

Александр Нестерук также возлагает большие надежды на вакцинацию, есть лишь одно «но»: к апрелю-маю, не исключено, регион просто не успеет привить наибольшее число жителей. Уже сейчас число официально переболевших ковидом сопоставимо с количеством привитых, однако говорить о коллективном иммунитете пока преждевременно. И дело здесь не в дефиците вакцины, отмечает наш собеседник: в ближайшее время поставки препарата значительно увеличатся. Здесь против нас играет время и погода.

Впрочем, опыт вакцинирования от гриппа внушает оптимизм. В прошлом году было привито больше половины жителей региона. Добавим к этому масочный режим, и результат очевиден: на данный момент - ни одного случая гриппа в области. «Если бы был такой сопоставимый уровень привитости по коронавирусной инфекции, мы тоже могли бы прогнозировать, что активной циркуляции вируса не будет, - поясняет Александр Нестерук. - В таком случае речь может идти о единичных случаях распространения инфекции между людьми, а не о массовом характере». 

Смотрите также
05.03.2021 18:241 Александр Нестерук: В Псковской области нет гриппа

В соседней с нами Эстонии с 11 марта введен режим жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса и начала третьей волны пандемии. Все образовательные заведения страны перешли на дистанционное обучение, все магазины, не продающие товары первой необходимости, должны закрыться, полностью прекратят работу кафе и рестораны, а передвижение граждан по улицам будет ограничено.

Каких-то 50 километров отделяет нас сегодня от прошлой весны.

Смотрите также
10.03.2021 15:360 Высший уровень ЧС готовятся ввести в Эстонии из-за коронавируса

Елена Никитина

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею закрепить предвыборные обещания депутатов юридически?
В опросе приняло участие 218 человек
11.03.2021, 09:300 Третья волна COVID в Пскове: быть или не быть 11.03.2021, 09:140 Эксперты рассказали о главных киберугрозах 2021 года 11.03.2021, 09:100 Жилой дом горел в переулке Ползунова в Великих Луках 11.03.2021, 09:050 Россиянам не советуют самостоятельно выбираться из застрявшего лифта
11.03.2021, 08:570 Одиночество-скука 11.03.2021, 08:530 Володин: Россия последовательно уходит долларовой зависимости 11.03.2021, 08:420 Стало известно, на что готовы ради карьеры поколения Y и Z 11.03.2021, 08:340 Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
11.03.2021, 08:230 В правительстве обсуждают возможность отставки министра спорта России 11.03.2021, 08:140 Россия заняла 129 место в рейтинге гендерного равенства 11.03.2021, 08:000 Вирусолог рассказал о втором годе пандемии 11.03.2021, 07:491 Андрей Турчак: ЕР обсудит с министерством труда систему оплаты труда бюджетников
11.03.2021, 07:380 Во Франции продадут прижизненное издание «Евгения Онегина» 11.03.2021, 07:271 Псковская область вошла в список регионов с потенциалом продления льготной ипотеки 11.03.2021, 07:150 Владимир Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет 11.03.2021, 07:010 Сериал о Февральской революции анонсировал митрополит Тихон
11.03.2021, 06:480 COVID-19 подтвердили еще у 75 жителей Псковской области 10.03.2021, 23:150 Сбербанк выдал первый в России ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке 10.03.2021, 23:070 Псковички-матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно 10.03.2021, 22:490 Неустановленный водитель врезался в иномарку в псковском дворе и скрылся с места ДТП
10.03.2021, 22:340 Артем Дзюба после секс-скандала возвращается в сборную в качестве капитана 10.03.2021, 22:160 Псковский городской молодежный центр снова проведет «В гостях у Масленицы» 10.03.2021, 21:570 Патриарх Кирилл: Валентин Курбатов убедительно свидетельствовал о красоте и истинности православия 10.03.2021, 21:420 Командное соревнование «РосКвиз» провели в псковском лицее
10.03.2021, 21:341 Запертого на несколько дней в автомобиле щенка не собираются возвращать хозяину 10.03.2021, 21:231 У псковских предпринимателей осталось три недели, чтобы отчитаться перед налоговой 10.03.2021, 21:110 Псковские и ленинградские архивисты открыли совместную выставку об истории торговли 10.03.2021, 20:580 Псковская промышленность показала в 2020 году результаты выше среднероссийских
10.03.2021, 20:421 Более 500 тысяч человек пользуются порталом госуслуг в Псковской области 10.03.2021, 20:344 В Госдуме согласились освободить чиновников от наказания за «нечаянную» коррупцию 10.03.2021, 20:230 Выплаты на детей будут начисляться по новым правилам 10.03.2021, 20:190 Рисунки юных псковичей вошли в онлайн-выставку Музея Победы
10.03.2021, 20:010 Не мешать россиянам отдыхать за границей пообещал Путин 10.03.2021, 19:530 Псковской области предложили выбрать город-побратим для укрепления отношений с Узбекистаном 10.03.2021, 19:490 Алексей Севастьянов: Хочется вернуть на псковский стадион взрослых болельщиков 10.03.2021, 19:400 Великолукскую управляющую компанию лишили права управлять 54 домами
10.03.2021, 19:370 Концерт-дуэт для скрипки и гитары дадут в «Михайловском» в день рождения музея 10.03.2021, 19:240 Роспотребнадзор не видит необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19 10.03.2021, 19:021 В Пскове ликвидировали «бомжатник» на земле таможни 10.03.2021, 18:510 Самолет из МинВод вернулся с запасного аэродрома Пулково в Псков
10.03.2021, 18:430 Алексей Севастьянов: Власть не должна ставить крест на здравых обещаниях предшественников 10.03.2021, 18:330 Пскович совершил несколько краж и вовлек в преступление несовершеннолетнего 10.03.2021, 18:240 Реплика Донецкого: Пьяный Черчилль лучше трезвого дурака 10.03.2021, 18:100 Денис Матвеев: Население против каждой 10-й вышки мобильной связи
10.03.2021, 17:560 Новый детский сад в Борисовичах принял 16 первых воспитанников 10.03.2021, 17:540 Псковская область надеется получить допсредства на обеспечение жильем детей-сирот 10.03.2021, 17:460 За два года по нацпроекту отремонтировали около 340 км псковских дорог 10.03.2021, 17:400 Псковский госархив активно участвует в разработке концепции музея оккупации
10.03.2021, 17:340 Полиция продолжает искать псковича в черном плаще 10.03.2021, 17:280 В Псковстате отметили рост цен на продукты к Масленице 10.03.2021, 17:240 Алексей Севастьянов рассказал о проигранном бое на посту президента федерации футбола 10.03.2021, 17:170 На границе с Латвией начинается реконструкция полосы «выезд из РФ»
10.03.2021, 17:100 Житель Невеля выплатил около 200 тысяч долга после ареста автомобиля 10.03.2021, 17:000 Tele2 обнулила доступ к Clubhouse 10.03.2021, 16:590 Владимир Путин: Валентин Курбатов - яркий человек, посвятивший себя сбережению традиций русской литературы 10.03.2021, 16:500 Пскович предстанет перед судом за убийство собутыльника
10.03.2021, 16:482 Мост просто устал 10.03.2021, 16:390 Денис Матвеев: Не стоит задумываться о 5G раньше 2025 года 10.03.2021, 16:350 «Горячую линию» по вопросам геодезии и картографии проведут в Пскове 10.03.2021, 16:230 Алексей Севастьянов: Статус депутата девальвировался, но я бы не равнял всех под одну гребенку
10.03.2021, 16:170 90 базовых станций связи установят в Псковской области 10.03.2021, 16:130 «Экопром» направил более 25 тысяч спецпакетов в районы Псковской области 10.03.2021, 15:550 Банки начали принимать от бизнеса и НКО заявки на льготные кредиты 10.03.2021, 15:370 В Гдовском районе беременная женщина на «Киа Рио» врезалась в грузовик
10.03.2021, 15:360 Высший уровень ЧС готовятся ввести в Эстонии из-за коронавируса 10.03.2021, 15:340 Два суда отказались признать часовню в Гдовском районе самовольной постройкой 10.03.2021, 15:230 В Псковской области остаются активными четыре очага COVID-19 10.03.2021, 15:210 Сидевшую на дороге женщину сбила «Газель» в Бежаницком районе
10.03.2021, 15:120 Некоторые госуслуги в России могут стать недоступными без биометрии 10.03.2021, 15:110 Алексей Севастьянов: Гдовскому району не везет с главами, любящими спорт 10.03.2021, 15:040 Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии мобильной связи в Псковской области 10.03.2021, 14:500 «След останется глубокий»: псковичей призывают прочитать очерки о зверствах в годы войны
10.03.2021, 14:490 Первый бой 10.03.2021, 14:410 В России переносят дату послания президента Федеральному собранию 10.03.2021, 14:370 Партия пенсионеров будет добиваться принятия Социального кодекса 10.03.2021, 14:301 В Великих Луках решили вопрос с остановкой маршруток у ковид-центра
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.