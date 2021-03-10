Общество

Роспотребнадзор не видит необходимости в массовой вакцинации детей от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что детей в России не нужно массово прививать от коронавируса. Она сказала это членам думского комитета по охране здоровья, сообщает Интерфакс.

«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», - сказала она.

По ее словам, дети переносят коронавирусную инфекцию легко и у них быстро вырабатывается иммунитет, даже при отсутствии симптомов.

Анна Попова также сообщила депутатам, что, хотя новые штаммы коронавируса в Россию начали попадать, но пока их широкого распространения не наблюдается. «Все заразившиеся новыми штаммами пока переносят заболевание легко», - добавила она.

При этом глава Роспотребнадзора допустила, что из-за отмены ограничений для пожилых, их выхода из долгой самоизоляции вырастут риски нового роста заболеваемости.