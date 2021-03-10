Общество

Командное соревнование «РосКвиз» провели в псковском лицее

Интеллектуальная игра «РосКвиз» прошла в Гуманитарном лицее в Пскове. Соревнование организовали активисты регионального волонтерского центра «Единой России», молодежного Совета при главе Пскова и сторонники «Единой России» для учеников лицея, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Четыре команды в составе до 5 человек состязались в знании фактов о самых знаменитых в истории женщинах и отвечали на вопросы, посвященные Международному женскому дню.

Игра прошла в пять раундов, которые содержали до 20 вопросов. Участникам давалось ограниченное время на подготовку ответов. Победители были выбраны по количеству набранных баллов.

Все ученицы получили цветы в честь праздника, а победители игры были награждены дипломами и памятными сувенирами.

«Игра «РосКвиз» уже зарекомендовала себя. Школьники охотно принимают в ней участие, соревнуются, переживают. Особенно важно, что практически на все вопросы молодые люди дали правильные ответы. Это говорит о том, что псковская молодежь проявляет интерес к истории и культуре», - рассказал активист волонтерского центра «Единой России» Александр Андреев.

Добавим, во время проведения мероприятия соблюдались все необходимые санитарные требования.