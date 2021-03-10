Общество

Псковский городской молодежный центр снова проведет «В гостях у Масленицы»

В разгар масленичных гуляний, 11 марта в 16:00, в Псковском городском молодежном центре пройдет социально направленное ежегодное мероприятие «В гостях у Масленицы», сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Для воспитанников детских домов, интернатных учреждений и социального клуба «Мечта» проведут культурную программу фольклорного ансамбля «Коляда». Детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, познакомят с традиционными песнями, играми и танцами, а также покажут кукольное представление «Петрушечный театр».

Мероприятие будет проходить в формате игры со станциями, которая завершится чаепитием с блинами.