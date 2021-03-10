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Патриарх Кирилл: Валентин Курбатов убедительно свидетельствовал о красоте и истинности православия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования супруге, родным, близким и коллегам в связи со смертью Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

«С печалью узнал о кончине Валентина Курбатова. Прекрасный прозаик и один из лучших литературных критиков России, Валентин Яковлевич многие годы посвятил изучению отечественной словесности XIX-XX веков.

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Мне довелось лично знать почившего. Будучи глубоко верующим человеком, стремившимся жить по Евангелию и при любых обстоятельствах старавшимся следовать высоким нравственным принципам в профессиональной и общественной деятельности, Валентин Яковлевич своим творчеством и самим образом жизни словно соединял прошлое с современностью, убедительно свидетельствовал о красоте и истинности православия.

Разделяя скорбь родных и близких, друзей и коллег усопшего, возношу молитвы об упокоении его души в обителях небесных. Вечная ему память!» - отметил патриарх.