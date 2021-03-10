Общество

Сериал о Февральской революции анонсировал митрополит Тихон

Фото: https://vk.com/mitropolit_tikhon

В ходе встречи со студентами Сретенской семинарии в Москве митрополит Псковский и Порховский Тихон анонсировал сериал о Февральской революции, в котором будут подробно раскрыты детали этого исторического события.

Как сообщается на официальной странице владыки в соцсети «ВКонтакте», митрополит Тихон рассказал о своем видении этого исторического события и его последствиях для России.

Глава Псковской митрополии также обратился к студентам с просьбой присылать предложения и вопросы, которые пока не ясны и могут быть освещены в фильме.