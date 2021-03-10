COVID-19 подтвердили еще у 75 жителей Псковской области

75 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. Общее число подтвержденных случаев инфицирования за все время пандемии возросло до 32 906, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Список активных очагов остается неизменным – в Псковской области под контролем четыре вспышки заболевания», - отметил глава региона.
За сутки избавились от COVID-19 69 пациентов, всего – 21 884. Скончались – 188.
В регионе провели 291 157 тестов на коронавирус, за сутки – 1 263.