Общество

Андрей Турчак: ЕР обсудит с министерством труда систему оплаты труда бюджетников

«Единая Россия» в ближайшее время обсудит с министерством труда систему оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале партии.

В обсуждении примут участие депутаты, эксперты, представители общественников и профсоюзов. Это позволит сформировать предложения в правительство, поставив в центр внимания интересы людей, подчеркнул секретарь Генсовета партии.

«Наша позиция остается неизменной. Во-первых, оптимальное соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы, которое в наибольшей степени защитит права работников, должно составлять 70 на 30% – стабильная и гарантированная часть должна составлять "львиную" долю зарплаты. Во-вторых, необходимо ввести "потолок" той части зарплатного фонда, которая может расходоваться на административно-управленческий персонал. Это позволит сократить разрыв в уровнях зарплат работников одной специальности и квалификации как между регионами, так и среди учреждений в рамках одного региона», - подчеркнул Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину проверить зарплаты бюджетников на соответствие целевым показателям, заложенным в «майских» указах 2012 года.