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Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

11.03.2021 08:34|ПсковКомментариев: 0

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Как передает РИА Новости, на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, показало исследование сервиса «Работа.ру».

Менеджеру по продажам косметологического оборудования предлагают зарплату до 300 тысяч рублей. Соискателю нужно будет обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От претендента на место требуется собственная профильная клиентская база.

Высокий доход предлагают и соискателям в сфере IT. В частности, разработчик java может получать от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт работы от полутора лет, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.

Системный администратор Devops может получать от 180 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения. Дополнительными преимуществами будут широкий кругозор по IT-архитектурам и навыки написания скриптов автоматизации рутинных задач.

До 140 тысяч рублей готовы платить программисту 1С-Битрикс. Будущему сотруднику предстоит заниматься сборкой и техподдержкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Компания готова предоставить успешному кандидату обучение за свой счет.

В сфере строительства до 120 тысяч рублей в марте готовы платить архитектору паспорта фасада здания. Среди требований к нему: навык разработки проектов благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, а также составление технического задания на проектирование. У кандидата должно быть профильное образование и опыт работы от двух лет.

Стилист-консультант интернет-магазина может рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. В его обязанности входит консультирование клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение и реклама магазина. У сотрудников есть персональная скидка в интернет-магазине. Они также могут выбрать удобные часы работы.

Веб-разработчик Wordpress с опытом работы от двух лет сможет зарабатывать до 90 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо знать принципы работы PHP, кроссбраузерности и адаптивной верстки, уметь оптимизировать сайты. Сотрудник сможет выбрать, работать ли ему удаленно или в офисе. Вакансия предполагает проектную занятость.

Теги: #работа #удаленная работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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